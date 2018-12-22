İran Basra Körfezi'nde 'Büyük Peygamber 12' tatbikatına başladı İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde saldırı ve lojistik helikopterleriyle birlikte insansız hava araçları ve komando birliklerinin de katıldığı askeri tatbikata başladı.