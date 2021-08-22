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Dünya

Büyük proje için Merkel'i uyardı: Kremlin'in tehlikeli jeopolitik bir silahı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de bir araya geldi. Zelenskiy, Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin ekonomi konusu olmadığını öne sürerek, 'Kremlin'in tehlikeli jeopolitik bir silahı olarak düşünüyoruz.' diye konuştu. Merkel de Kuzey Akım 2'nin Rus-Alman değil Rus-Avrupa projesi olduğuna dikkati çekti.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 17:44 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 17:44
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Merkel ve Zelenskiy, Kiev'deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'ya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve Donbas'ta barışçıl çözüm sürecini desteklediği için teşekkür etti.

Donbas'ta kalıcı bir ateşkesi amaçladıklarını belirten Zelenskiy, "Normandiya Dörtlüsü Zirvesini gerçekleştirme isteğimiz değişmedi ancak bu konuda süreç yavaş ve Rusya'ya baskının devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin ekonomi konusu olmadığını öne sürerek, "Kremlin'in tehlikeli jeopolitik bir silahı olarak düşünüyoruz." diye konuştu.

Merkel de Kuzey Akım 2'nin Rus-Alman değil Rus-Avrupa projesi olduğuna dikkati çekti.

Ukrayna'nın bu konudaki endişelerini ciddiye aldıklarını vurgulayan Merkel, "Rusya'nın projeyi silah olarak kullanmaya çalışması durumunda yeni yaptırımlardan yanayız." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Ukrayna ile Rusya arasında 2024'e kadar olan transit gaz anlaşmasının uzatılması gerektiğini ve bu konuyu Moskova ziyaretinde gündeme getirdiğini ifade etti.

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