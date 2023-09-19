Büyük skandal! ABD, PKK'ya silah fabrikası kurdu

PKK'ya Suriye'de silah ve mühimmat desteği veren ABD'nin terör örgütüne Suriye'nin Haseke bölgesinde silah fabrikası kurduğu ortaya çıktı. Teslim olan terörist T.B., fabrikada mayın kalıpları ve 'HAVAR' isimli silah başta olmak üzere çeşitli suikast silahlarının üretildiğini anlattı. T.B., Tel Tamir'den gelen ABD askerlerinin teröristlere suikast silahı dağıttığını ve bu konuda eğitim verdiğini de söyledi.

Terör örgütü PKK ile ABD arasındaki ilişkiye dair her geçen gün yeni bilgilere ulaşılıyor. PKK'dan kaçıp teslim olan teröristlerin ifadeleri, ABD-PKK arasındaki bağı ortaya koyuyor. Mayıs 2016'da terör örgütüne katılan T.B., ikna edilerek 7 yıl sonra PKK'dan kaçıp teslim oldu. T.B.'nin güvenlik güçlerine verdiği ifadeye ulaşıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Örgüt içinde farklı bölgelerde çeşitli faaliyetler yürüttüğünü anlatan T.B.'nin ABD ile ilgili verdiği bilgiler dikkat çekti.

EĞİTİM ABD ASKERİNDEN

PKK/YPG'nin, ABD'nin desteğiyle Suriye'nin Haseke kentinde bir tesis kurduğunu söyleyen T.B., burada mayın kalıpları ve "HAVAR" isimli silah başta olmak üzere çeşitli suikast silahlarının üretildiğini belirtti. T.B., Tel Tamir'deki ABD üssünden gelen ABD askerlerinin örgüt mensuplarına silah eğitimi verdiğini, suikast silahlarının Tel Tamir bölgesindeki sözde sabotaj birimlerine teslim edildiğini anlattı.

PATLAYICI DA ÜRETİLİYOR

T.B. terör örgütü tarafından kullanılan bazı patlayıcı düzenekleriyle ilgili de bilgiler verdi. "Çin Seddi" adı verilen uzaktan kumandalı EYP (el yapımı patlayıcı) ve sözde "Şehit Fuat Devresi" denilen EYP üretiminden bahseden T.B., patlayıcıların detaylarını da anlattı. T.B., Çin Seddi Devresi'nin 12 devreli olduğunu, televizyon kumandasına benzeyen ve aynı anda patlatılabilen bir sistem olduğunu, sözde Şehit Fuat Devresi'nin ise 4 kez tetiklenince patladığını söyledi.