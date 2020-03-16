Büyük sürpriz! Merkel'den Türkçe alt yazılı koronavirüs mesajı

IHA 16 Mart 2020 Pazartesi 10:42 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 10:42

Merkel, mesajında, koronavirüsün Almanya’da herkes için büyük zorlu bir görev olduğunu belirterek, virüsün yayılmaması için çalıştıkları söyledi. Merkel, “Bizim gibi aynı durumda olan bir çok ülke var, hatta dünya genelinde ülkelerin büyük bir çoğunluğu bizimle aynı durumda. Bu nedenle bu virüse pandemi diyoruz. Söz konusu olan virüs, yeni bir tür. İlacı yok ve aşısı da yok. Bu nedenden ötürü, sağlık sistemlerimizde aşırı yük oluşmaması için virüsün yayılmasını yavaşlatmamız gerekiyor. Bu da, sosyal ilişkilerimizi mümkün oldukça her türlü alanda kısıtlamamız gerektiği anlamına geliyor” dedi.

Almanya'da koronavirüs vaka saysının 5 bin 813’e, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin saysının ise 13’e yükseldiği belirtildi.