İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3614
  • EURO
    7,1185
  • ALTIN
    314.125
  • BIST100
    91253.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Büyük sürpriz! Merkel'den Türkçe alt yazılı koronavirüs mesajı
Dünya

Büyük sürpriz! Merkel'den Türkçe alt yazılı koronavirüs mesajı

Almanya Başbakanlık ofisi, Başbakan Angela Merkel'in koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarının yer aldığı Türkçe alt yazılı bir video yayınladı.

IHA16 Mart 2020 Pazartesi 10:42 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 10:42
ABONE OL

Merkel, mesajında, koronavirüsün Almanya’da herkes için büyük zorlu bir görev olduğunu belirterek, virüsün yayılmaması için çalıştıkları söyledi. Merkel, “Bizim gibi aynı durumda olan bir çok ülke var, hatta dünya genelinde ülkelerin büyük bir çoğunluğu bizimle aynı durumda. Bu nedenle bu virüse pandemi diyoruz. Söz konusu olan virüs, yeni bir tür. İlacı yok ve aşısı da yok. Bu nedenden ötürü, sağlık sistemlerimizde aşırı yük oluşmaması için virüsün yayılmasını yavaşlatmamız gerekiyor. Bu da, sosyal ilişkilerimizi mümkün oldukça her türlü alanda kısıtlamamız gerektiği anlamına geliyor” dedi.

Almanya'da koronavirüs vaka saysının 5 bin 813’e, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin saysının ise 13’e yükseldiği belirtildi.

Umman'da şok görüntü: Karıncalar sokakları istila etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Test sonuçları belli oldu
Test sonuçları belli oldu

Test sonuçları belli oldu

Koronavirüs tedavisiyle ilgili müthiş gelişme: İlki test edilecek
Koronavirüs tedavisiyle ilgili müthiş gelişme: İlki test edilecek

Koronavirüs tedavisiyle ilgili müthiş gelişme: İlki test edilecek

Türkiye'den almışlardı, resmen duyurdular: Savaş eğitimine başladık
Türkiye'den almışlardı, resmen duyurdular: Savaş eğitimine başladık

Türkiye'den almışlardı, resmen duyurdular: Savaş eğitimine başladık

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi
Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.