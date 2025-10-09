ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Haseke kentinde SDG elebaşı Mazlum Abdi ile yaptığı görüşmeyle ilgili gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Barrack, "SDG ile Suriye Hükümeti arasında 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmasını kolaylaştırmak ve ilerlemeyi izlemek amacıyla Haseke'yi bir elçi olarak ziyaret ettim. Çalışmalarım, tam bir şeffaflıkla ruhuyla yürütülmüştür. Bunların tümü doğrudan Türkiye'nin güvenlik ve ekonomik çıkarlarına hizmet etmektedir." ifadelerini kullandı.

Hatay'ı Suriye toprağı olarak gösteren ve büyük tepki çeken haritayla ilgili ise, "Daha önce hiç bulunmadığım odada hiç görmediğim haritanın Türkiye'nin çıkarlarını baltaladığı yönündeki her türlü suçlama ise tamamen saçmadır" savunması yaptı.

