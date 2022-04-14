Büyükelçi Ersoy, Songkla ve Patani'de temaslarda bulundu

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Ersoy, ülkenin güneyindeki Songkla kentini ziyaret ederek burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) düzenlenen ve 900 koliden oluşan ramazan yardımlarının dağıtım etkinliğine katıldı.

Ardından Patani kentine giden Ersoy, Prince of Songkla ile Fatoni üniversitelerinin yönetici ve akademisyenleriyle bir araya geldi.

Prince of Songkla Üniversitesi bünyesindeki Türkiye Çalışmaları Merkezi ile Fatoni Üniversitesinin Patani kampüsünde yapılan toplantılarda, iki üniversite ile iş birliği ele alındı.