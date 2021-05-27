İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2021 Perşembe / 15 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4747
  • EURO
    10,3564
  • ALTIN
    516.965
  • BIST100
    1427.06
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Büyükelçi Korkut Güngen, Japonya İmparatoru'na güven mektubunu sundu
Dünya

Büyükelçi Korkut Güngen, Japonya İmparatoru'na güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya İmparatoru Naruhito'ya güven mektubunu sundu.

AA27 Mayıs 2021 Perşembe 07:43 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 08:12
ABONE OL

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre Güngen, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda İmparator Naruhito tarafından kabul edildi.

Sarayın "Matsu no Ma" odasındaki resmi kabulde Büyükelçi Güngen, İmparator Naruhito'ya güven mektubunu sundu.

Görüşmede Güngen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini Naruhito'ya iletti.

Güngen, iki ülke ilişkilerini tarihi dostluk temelinde somut adımlarla ileriye taşımak istediğini söyledi.

Naruhito da Türkiye ve Japonya yakın dostluğuna dikkati çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam ve iyi dileklerini iletti ve Güngen'e görev süresinde başarılar diledi.

Başbakan Yardımcısı Aso Taro'nun hazır bulunduğu tören sırasında Güngen, dedesinin İstiklal Madalyası'nı göğsünde taşıdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.