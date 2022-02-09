Büyükelçi Neziroğlu, Sudan'daki yetim eğitim merkezini ziyaret etti

AA 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:19 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:31

Neziroğlu'na Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, Kocaeli'nden gelen iş insanları, öğretmenler ve Hayrat Vakfı Sudan Temsilcisi İsmail Kaya da eşlik etti.

500 yetim ve 500 annenin eğitim aldığı merkezde gerçekleştirilen programda gıda ve nakdi yardımın yanı sıra yetim çocuklara hediyeler verildi.

Büyükelçi Neziroğlu ve misafirler, yetimlerle halat çekme oyunu oynadı.

Neziroğlu, programda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili başkanlığındaki heyete Sudan ziyaretleri için teşekkür etti.

İyilik yarışında koşmaya devam edeceklerini dile getiren Büyükelçi Neziroğlu, kadınlardan çocuklarının eğitimlerine özel önem vermelerini, onlara vakit ayırmalarını, özgüvenlerini güçlendirmelerini istedi.

Neziroğlu, "Bugün burada sizlere büyükelçi olarak hitap etmiyorum, kardeşiniz olarak hitap ediyorum." diyerek, esas amaçlarının kadınları geçimlerinin sağlayabilecekleri bir meslek sahibi yapmak olduğunu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla mesleki eğitimler düzenlediklerini ve kendi taleplerine uygun alanlarda da mesleki eğitimler düzenleyebileceklerini ifade etti.

"BEKLENTİMİZ, DUALARINIZ VE ALLAH RIZASIDIR"

Büyükelçi Neziroğlu, "Bizler sizi seviyoruz, o nedenle de her alandaki tecrübemizi paylaşmaya çalışıyoruz. Karşılığında beklentiniz nedir derseniz, dualarınız ve Allah rızasıdır." diye konuştu.

Hayrat Vakfının davetlisi olarak Sudan'a gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Çakmak, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Türk kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini belirtti.

Kocaeli, Gebze, ve Darıca'dan hem belediye yetkilileri hem eğitim camiasından heyet halinde geldiklerini ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Türkiye'den bizimle Kuran'ı Kerim hediyeleri gönderen oldu. Burada da kurban kestik. Sudanlı yetimlere hediye edilmek üzere yardım kolileri ve çocuklar için küçük hediyeler dağıtarak onların neşesine ortak olduk. Sudan'da olmaktan son derece memnunuz."