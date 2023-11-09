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Dünya

Büyükelçi 'Hamas'ın esareti altında değiliz' dedi ve ekledi: İsrail işgali meşrulaştırmak istiyor

Filistin'in Abuja Büyükelçisi Abdullah Abu Shawesh, Filistin'in Hamas'ın esareti altında olmadığını ve bunun İsrail'in işgali meşrulaştırmak için kullandığı bir bahane olduğunu söyledi.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 18:25 - Güncelleme:
Büyükelçi 'Hamas'ın esareti altında değiliz' dedi ve ekledi: İsrail işgali meşrulaştırmak istiyor
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Shawesh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Filistin Büyükelçiliği binasında düzenlediği basın toplantısında, İsrail hükümetinin Filistinlileri Hamas'tan kurtarmaya çalıştığı iddiasını yalanladı.

Hamas'ın Filistin'deki diğer örgütler gibi İsrail işgaline karşı direndiğini vurgulayan Shawesh, bu nedenle, İsrail'in Hamas'ı yok edemediğini ifade etti.

Shawesh, Hamas'ın İsrail dışında başka hiçbir ülkeye saldırmadığını vurgulayarak, "(Filistin) Biz Hamas'ın esareti altında değiliz, bu İsrail'in işgalini meşrulaştırmak için kullandığı bir bahane. Beni serbest bırakmak için beni öldürecek misiniz? Eğer Filistinlilere yardım etmenin yolu buysa, bunu kabul edemeyiz." dedi.

Filistinlilerin Hamas'tan kurtulmak için İsrail'den hiçbir zaman yardım istemediklerini belirten Shawesh, Hamas'ın İsrail işgalinden 20 yıl sonra kurulduğuna dikkat çekti.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız bombardımanlarının, tüm Filistin halkını temel ihtiyaçlarından mahrum bıraktığına işaret eden Shawesh, "Bu, kurbanlara karşı herhangi bir duygu beslemeden, katledilen insanların, yıkılan evlerin, yaralananların ve benzeri şeylerin sayılarını saymaya alıştığımız çok tehlikeli bir aşamadır." ifadesini kullandı.

  • filistin bağımsızlık
  • israil işgali
  • mesele bahane

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