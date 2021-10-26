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Dünya

Büyükelçilerin geri adımı Türkiye düşmanı Kati Piri'yi çılgına çevirdi!

Türkiye karşıtlığıyla bilinen AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçinin geri adım atmasından rahatsız oldu.

26 Ekim 2021 Salı 07:35 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 07:35
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Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 ülkenin Türkiye'deki büyükelçilikleri, ortak bir metin yayımlayarak Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istemişti.

Türk yargısını hedef alan ortak açıklama yapan büyükelçiler, Türkiye'nin içişlerine karıştıklarını kabul edip birer birer geri adım attı.

Büyükelçilerin geri adımı, bir dönem Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü olarak görev yapan ve açıklamalarıyla sık sık Türkiye'yi hedef alan Hollandalı siyasetçi Kati Piri'yi rahatsız etti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in "Hollanda, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Piri, bunun "utanç verici bir görüntü" olduğunu söyledi.

Piri paylaşımında Osman Kavala'ya da özgürlük istedi.

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