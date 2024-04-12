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Dünya

Büyükelçilik baskını iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı!

Meksika, Kito'daki büyükelçiliğini basan Ekvador'u Uluslararası Adalet Divanına (UAD) şikayet ederek, bu ülkenin Birleşmiş Milletlerdeki (BM) faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.

AA12 Nisan 2024 Cuma 08:13 - Güncelleme:
Büyükelçilik baskını iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı!
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Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, düzenlediği basın toplantısında, büyükelçilik baskınıyla Ekvador'un uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını ihlal ettiğini belirtti.

UAD'ye şikayet ettikleri Ekvador'un, kamuya açık şekilde Meksika'dan özür dileyene kadar BM üyeliğinin askıya alınmasını talep ettiklerini anlatan Barcena, "Uluslararası hukuka rağmen büyükelçiliğimizin dokunulmazlığı açıkça ihlal edildi. Diplomatlarımız saldırıya uğradı. Ekvador, yaptıklarından ötürü yargılanmalı." ifadelerini kullandı.

Ekvador'a emsal teşkil edecek bir ceza verilmesi gerektiğini dile getiren Barcena, bu tarz baskınların tekrarlanmaması için uluslararası toplumun Ekvador'u açık şekilde kınamasının önemli olduğunu belirtti.

Barcena, Ekvador ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldıklarını, ticari ilişkileri de durdurmaya karar verdiklerini kaydetti.

- "BU SADECE MEKSİKA'NIN DEĞİL HERKESİN MESELESİDİR"

Öte yandan, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da açıklamasında, buna benzer hadisenin bir daha olmaması için uğraştıklarını belirterek, "Bu sadece Meksika'nın değil herkesin meselesidir. Uluslararası hukuk güvence altına alınmalıdır, hiçbir ülkenin malına ve büyükelçiliğine zarar verilmemelidir." dedi.

- NE OLMUŞTU?

Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine baskın yapmıştı.

Büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere açıklamasında, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve personele saldırdığını belirtmişti.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, yasal yollara başvurulması için Dışişleri Bakanına talimat verdiğini kaydederek, "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

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