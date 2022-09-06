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Dünya

Büyükelçilik saldırısını DEAŞ üstlendi

Afganistan'da Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği'ne düzenlenen ve 2 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

IHA6 Eylül 2022 Salı 11:35 - Güncelleme:
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Afganistan'ın başkenti Kabil'in 7. bölgesinde yer alan Rus Büyükelçiliğine dün yerel saatle 11.00 sıralarında saldırı düzenlendi. Kabil polis sözcüsü Halit Zadran, 2 Rus personelin ve 4 sivilin öldüğü olayda yaralananlar olduğunu açıkladı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Saldırıda büyükelçilik önünde vize başvurusu için bekleyenler ile işlemleri gerçekleştiren Rus büyükelçilik personelinin hedef alındığı belirtildi. Görgü tanıkları, vize başvurusunda bulunanların Afgan öğrenciler olduğunu ifade etti.

Taliban yönetimi Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, olayla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Muttaki, Rus mevkidaşına baş sağlığı dileğini ileterek olayla ilgili kapsamlı soruşturma yürütüleceğini söyledi. Muttaki, "Her iki taraf da düşmanların bu tür olumsuz eylemlerinin iki ülke arasındaki olumlu ilişkileri etkilemesine izin vermemelidir" dedi. Lavrov, ise patlamanın uluslararası bir suç örgütünün eylemi olduğunu ifade ederek ve bununla mücadele etmek için çaba gösterilmesini istedi.

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