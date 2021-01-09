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Dünya

Buz tutan Kapchagay göleti dronla görüntülendi... Doyumsuz manzaralar oluşturdu

Kazakistan'ın en büyük göletlerinden biri olarak kabul edilen Kapchagay göletinin donmuş hali dronla görüntülendi.

DHA09 Ocak 2021 Cumartesi 15:49 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 15:49
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Ülkenin doğusunda bulunan ve ülkenin en büyük göletlerinden biri olarak kabul edilen Kapchagay göletini kaplayan kalın buz tabakası dronla görüntülendi. 

Göletin bazı bölgelerinde buzun, yüzeyin üzerinde ışıl ışıl parlayan buz tepeciklerine dönüştüğü görüldü. 

Kapchagay göletinin 1970’lerde Ili Nehri üzerine oluşturulan yapay bir havza olduğu daha sonra ise bir baraj ve Kapchagay hidroelektrik santralinin inşa edildiği belirtildi. 

Şimdi ise bölgenin mevsimden bağımsız olarak turistler arasında popüler hale geldiği ifade edildi.

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