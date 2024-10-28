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Dünya

C-295 savaş uçaklarını ortak üretecekler

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez, Hindistan'ın Gujarat eyaletinde İspanya'nın Airbus Savunma ve Uzay Sanayi şirketi ortaklığıyla savaş uçağı geliştirecek yeni üretim tesisinin açılışını yaptı.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 11:20 - Güncelleme:
C-295 savaş uçaklarını ortak üretecekler
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India Today gazetesinin haberine göre, Modi ile Sanchez, Hindistan için C-295 savaş uçaklarının üretileceği Gujarat eyaletinin Vadodara kentindeki Hint Tata İleri Sistemler Şirketi'nin (TASL) tesisini birlikte açtı.

Açılışta konuşan Modi, TASL tesisinin, Hindistan'ın savunma çalışmalarını artıracağını ve İspanya ile ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

Hindistan ile İspanya arasındaki ortaklığın, açılış dolayısıyla ilerleyeceğini belirten Modi, "Bugün C-295 uçağının üretim fabrikasını açıyoruz. Bu fabrika Hindistan-İspanya ilişkilerini güçlendirecek." dedi.

Modi, açılışla birlikte "Hindistan yapımı" (Made in India) misyonuna yönelik önemli bir adım atılacağını kaydederek, bu adımın, "Hindistan'ın kendi yolcu uçağını üretmesine" vesile olacağını belirtti.

İspanya Başbakanı Sanchez de konuşmasında, yeni tesisin ülkeler arası teknoloji transferinde önemli bir rol oynayacağına vurgu yaparak, "(Uçağın burada üretilmesi,) Hindistan'ın savunma yeteneklerinin modernizasyonuna katkıda bulunmanın yanı sıra, özellikle Hindistan'ın önde gelen üretim merkezi olan Gujarat eyaleti için teknolojik gelişmeyi de yönlendirecek." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın Tata firması ile İspanyol Airbus arasında 2021'deki anlaşma gereği, Yeni Delhi için 56 adet C-295 üretilecek. Bunlardan 16'sı İspanya tarafından teslim edilecekken, kalan 40'ının ise 2026'dan itibaren TASL tesisinde üretilmeye başlanacak.

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