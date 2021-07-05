Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby, Macron ile görüşmek için Fransa'da

AA 5 Temmuz 2021 Pazartesi 00:16 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 00:17

Fransız basınında, ikilinin G5 Sahel gücünün faaliyetleri ve bu kapsamda yapılacak zirveye ilişkin bir araya geleceği, görüşmede Çad'daki siyasi diyalog ve seçimlerin de ele alınacağı kaydedildi.

Diğer yandan Deby Itno, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mevkidaşı Macron ile ikili ilişkilerin ele alınacağı bir görüşme yapacağını bildirdi.

- Elysee Sarayı ziyareti henüz gündeme almadı

Elysee Basın Bürosu'ndan AA muhabirine yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin sadece Fransız haber ajansı AFP'ye basın açıklaması gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un Deby ile yarın görüşeceği ve Elysee'nin pazartesi günkü ajandasında buna yer verileceği ifade edildi.

Deby'in Macron ile görüşmesine dair bir bilgiye yer verilmeyen Elysee'nin internet sayfasında, Fransa Cumhurbaşkanı'nın İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ile görüşme yapacağı bildirildi.

Çad, Afrika'nın Sahraaltı bölgesinde G5 Sahel gücünün liderliğini yapıyor.

Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun, ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı grup "Çad'da, Değişim ve Uyum Cephesine (FACT)" karşı düzenlenen operasyonda, 19 Nisan'da öldürülmesinin ardından 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.