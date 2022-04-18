Çad Gölü Havzası'ndaki operasyonlarda 100'den fazla terörist öldürüldü

Çok Uluslu Müşterek Görev Gücü (MNJTF) Sözcüsü Albay Muhammad Dole, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda Çad Gölü Havzası'nda Boko Haram ve ISWAP terör örgütlere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Dole, "Çad Gölü Havzası'na istihbarat güdümlü ölümcül hava operasyonlarının ardından 10'dan fazla elebaşı da dahil olmak üzere 100'den fazla terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Operasyonlarda 18 askerin de yaralandığını aktaran Dole, teröristlere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Dole, operasyonlarda örgütün eğitim kampları ve lojistik malzemelerinin imha edildiğini ifade etti.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, daha önce bölgede devam eden operasyonlarda 70'ten fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

2009'DAN BU YANA 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu olan Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.