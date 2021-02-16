Çad, Sahel'e, terörle mücadele için 1200 asker gönderecek

AA 16 Şubat 2021 Salı 16:48 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 16:48

Cumhurbaşkanı İdris Debi, Çad'ın başkenti Encemine'de dün başlayan G5 Sahel Zirvesi vesilesiyle Twitter hesabından video paylaştı.

Nijer, Mali, Burkina Faso, Moritanya ve Çad'dan oluşan G5 ülkelerinin Savunma Bakanlarının Sahel ziyaretinden bir kesitin kullanıldığı videoda, Çad'ın "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer sınırında 1200 asker konuşlandırılacağı bilgisi yer aldı.

Dün başlayan, G5 ülkelerinin yanı sıra Fransa'nın da katıldığı G5 Sahel Zirvesi'nde, Sahel'deki terör, insani, siyasi ve ekonomik durum ele alınacak, terörle mücadelede yeni bir yol haritası belirlenecek.

G5 Sahel Gücünün geçici dönem başkanlığı da Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani'den, Çad Cumhurbaşkanı Debi'ye geçecek.