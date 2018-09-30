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Çad'da Boko Haram'a düzenlenen operasyonda 17 terörist öldürüldü

Çad'da askerlerin Boko Haram'a yönelik operasyonunda 17 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

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Yerel basındaki haberlere göre, ordu güçleri cuma ve cumartesi günü Çad Gölü çevresindeki Moussarom ile Ngueleya kasabalarında terör örgütü Boko Haram'a operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirilirken çatışmalarda 3 asker, 3 orman çalışanı ve 1 gümrük memuru hayatını kaybetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2014'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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