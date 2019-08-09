29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4896
  • 6,1488
  • 263.391
  • 99646
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çad'da çıkan silahlı çatışmada 37 kişi öldü

Afrika ülkesi Çad'da çobanlarla çiftçiler arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 37 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ouaddai kentinde çobanlar ile çiftçilerin silahlı çatışmaya girdiğini, en az 37 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
 
"Kötü anlara tanık oluyoruz, etnik çatışmalar endişe verici ulusal bir mesele haline geldi." diyen Debi, etnik çatışmaları sona erdirmek için kapsamlı toplumsal bir diyalog süreci başlatılacağını kaydetti.

Türk askerini gören teröristler böyle kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Faizler indi, talep patladı: Sayı 34 bine ulaştı

Faizler indi, talep patladı: Sayı 34 bine ulaştı

İstanbul'da bayram tatili trafiği başladı

İstanbul'da bayram tatili trafiği başladı

4 bin 500 yıllık mayadan ekmek yaptı!

4 bin 500 yıllık mayadan ekmek yaptı!

Teröristler Tel Rifat'tan saldırdı, misliyle karşılık verildi

Teröristler Tel Rifat'tan saldırdı, misliyle karşılık verildi

KKTC’den Rumlara 'Maraş' çağrısı

KKTC’den Rumlara 'Maraş' çağrısı

İP kurucusundan 'MHP'de buluşma' çağrısı: Akşener, FETÖ'nün şifreleme...

İP kurucusundan 'MHP'de buluşma' çağrısı: Akşener, FETÖ'nün şifreleme...

ABD'den Almanya'ya baskı artıyor: Bunu beklemek gerçekten hakaret gibi

ABD'den Almanya'ya baskı artıyor: Bunu beklemek gerçekten hakaret gibi

Ender rastlanıyor... Manisa'da görüldü

Ender rastlanıyor... Manisa'da görüldü
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan’da savaş uçağı düştü

Hindistan’da savaş uçağı düştü

Depremzedeler ilk geceyi çadırda geçirdi

Depremzedeler ilk geceyi çadırda geçirdi

Milli Mücadele dönemi belgeleri ilk kez yayımlandı

Milli Mücadele dönemi belgeleri ilk kez yayımlandı

Yüksek gerilim hattı! Gece gündüz çalışıyorlar

Yüksek gerilim hattı! Gece gündüz çalışıyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA