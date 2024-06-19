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Dünya

Çad'da patlama: 9 ölü, 46 yaralı

Çad'ın başkenti Encemine'deki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Çad Sağlık Bakanı Abderrahim Abdelmadjid, dün yaşanan patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
Çad'da patlama: 9 ölü, 46 yaralı
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Çadlı 6 bakan, dün mühimmat deposunda çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar, bu "talihsiz olayın", mühimmatların depolanmasıyla ilgili teknik bir kusurdan kaynaklandığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Abdelmadjid, burada yaptığı açıklamada, olayda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin yaralandığını belirtti.

Abdelmadjid, yaralıların durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Savunma Bakanı Zakaria Maloua Djamous, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

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