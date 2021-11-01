Cadı avında yakalanmıştı! 'Elizabeth Johnson' ismi 300 yıl sonra ABD Senatosuna geliyor

star.com.tr 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:51 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:51

'Witches of Massachusetts (Massachusetts Cadıları) bloguna göre, Senatör Diana DiZoglio'nun Elizabeth Johnson'ı beraat ettirecek yasayı yakında Senato ve Temsilciler Meclisi'ne sunacak. Tasarının oybirliğiyle kabul edilmesi bekleniyor.



Blogda, "Bir önceki tasarının 2001'de imzalanmasından bu yana, bunun tartışmalı bir konu olması beklenmiyor ancak, bu tasarı 192. oturum için birçok tasarıdan yalnızca biri" ifadeleri yer aldı.

Senatör yasayı ağustos ayı sonlarında duyurdu. DiZoglio, Kuzey Andover'dan sekizinci sınıf öğrencilerinin yaptığı çalışmalardan ilham aldığını söylüyor. Johnson hakkında her ayrıntıyı bulup incelediler ve onu resmen haklı çıkarmak için bir strateji izliyorlar.

New York Post'un aktardığına göre Cumartesi günü DiZoglio, "Tarihi düzeltmek için çalışmamız önemli. Bunu yapmak için zaman geldi. Bu kurbanların başına gelenleri asla değiştiremeyeceğiz ama en azından onları temize çıkarabiliriz." dedi.

1692'de Salem ve komşu kasabalarda büyük bir "cadı avı" başladı. O zaman, yüzlerce kişi büyücülükle suçlandı, 19'u asıldı, başka bir kız ise taşlanarak öldürüldü. Önümüzdeki 329 yıl boyunca, Elizabeth Johnson'ın annesi de dahil olmak üzere birçoğu çıkarılan tasarılarla beraat etti.

Vali durumu biliyordu ama...

1693'te 22 yaşındaki Johnson ölüme mahkum edildi. Sözde 'Cadıların" haksız yargılanmasının boyutunu bildiği için, zamanın Massachusetts valisi ölüm cezasını bozdu, ancak suçlamalar devam etti.

DiZoglio, Johnson'ın neden hala beraat etmediğini bilmediğini belirtiyor. Evli olmadığı ve çocuğu olmadığı için onun adına bir şeyler yapacak kimsenin olmadığına inanılıyor.

Tasarı kabul edilirse Johnson'ın adı, 1692-1693'te haksız yere hüküm giyenlerin isim listesini içeren 1957 yasasına dahil edilecek. Elizabeth Johnson, beraat eden son Salem "cadısı" olacak.

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