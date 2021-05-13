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Dünya

Çağrı yaptı: İsrail zulmüne tepki gösterin

Senegalli aktivist Sagna Afrika devletlerinin İsrail zulmüne tepki göstermesini istedi.

AA13 Mayıs 2021 Perşembe 08:38 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 08:38
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Senegalli aktivist Guy Marius Sagna, Filistin'in Dakar Büyükelçisi Safwat Ibraghith'i ziyaretinin ardından, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Senegal'in popüler aktivitelerinden Sagna, teröristlik ve zalimlikle suçladığı İsrail'e karşı Afrika devletlerinin seslerini yükseltme zamanının geldiğini belirtti.

Kardeş Filistin halkı ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade eden Sagna, Senegal halkına İsrail mallarını boykot etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın 1'i yaşlı olmak üzere 67 Filistinli şehit oldu, 388 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerin ise 7 kişinin ölümüne, 54 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilmişti.

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