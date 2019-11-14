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California'da okula silahlı saldırı: 5 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki okul saldırısında 2'si ağır en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

  • AA
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Los Angeles Bölge Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 48 kilometre kuzeybatısındaki 200 bin nüfuslu Santa Clarita şehrinin Saugus Lisesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiğini belirtti.
 
Emniyet güçleri ve acil sağlık ekipleri, yaklaşık 3 bin öğrencinin bulunduğu okulda gerekli önlemleri alırken, canlı yayın yapan yerel televizyonlarda öğrencilerin tek sıra halinde okuldan boşaltıldığı görüldü.
 
Bölgedeki Henry Mayo Hastanesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da hayati tehlikesi bulunan 2 yaralının kendilerine ulaştığı, 3 yaralının ise yolda olduğu aktarıldı.
 
Asya kökenli erkek şüpheli
 
Olay yerinde, siyah elbiseli Asya kökenli erkek şüphelinin görüldüğü belirtildi.
 
Şüpheliyi arama çalışmaları sürerken, Emniyet Müdürlüğünce Saugus Lisesi civarında yaşayanlar evlerinin kapılarını kilitleyerek dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.
 
Ayrıca etrafta siyah elbiseli şüpheli görülmesi halinde polise haber verilmesi istendi.

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