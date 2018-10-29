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Kaliforniya'da silahlı saldırı: 7 kişi vuruldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Riverside şehrinde bulunan bir eğlence yerine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, Sevilla adlı bir gece kulübünde, insanların eğlendiği sırada ateş açıldı. En az 7 kişinin vurulduğu saldırıda, bu kişilerin sağlık durumu, şüphelilerin kimliği ve olayın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Cadılar Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan "İlk Temizlik" adlı bir parti sırasında gerçekleşen saldırı sonrası yerel polisin "kasten adam öldürmeye teşebbüs" kapsamında soruşturma başlattığı belirtildi.

Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga geçen cumartesi yapılan silahlı saldırıda 11 kişi ölmüş, 4'ü polis 6 kişi ise yaralanmıştı.

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