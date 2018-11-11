California'daki orman yangınları uzaydan fotoğraflandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, California eyaletinin kuzeyinde ve güneyinde etkili büyük ölçekli orman yangınlarını aynı karede gösteren bir uydu fotoğrafı yayımladı.

NASA'nın internet sitesinde yayımlanan fotoğrafta eyaletin kuzeyindeki Paradise şehri yakınında başlayan Camp yangını ile güneydeki Malibu şehri çevresinde etkili olan Hill ve Woolsey yangınının yol açtığı duman bulutları uzaydan görülebiliyor.