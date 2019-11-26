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California'nın güneyindeki orman yangını büyüyor

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Santa Barbara şehrinin kuzeyinde başlayan orman yangını 16 kilometrekare alana yayıldı. Yangının 2 bin 400 ev ve binayı tehdit ettiği belirtildi.

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Santa Barbara İtfaiyesi Sözcüsü Mike Eliason, yerel KEYT-TV televizyonuna yaptığı açıklamada, 16 kilometre alana yayılan yangının 2 bin 400 ev ve binayı tehdit ettiğini belirtti.
 
Henüz can veya mal kaybına yol açmayan yangın kontrol altına alınamazken, bölgeye yakın yerleşimlerde yaşayan 6 bin 300 kişi için tahliye emri verildi.
 
Dün akşam saatlerinde şehrin kuzeyindeki Los Padres Ulusal Ormanı'nda başlayan yangının, rüzgarla birlikte Santa Ynez Dağları'nın yamaçlarına ve kanyonlarına doğru yayıldığı kaydedildi.
 
Ulusal Meteoroloji Servisi, yarın gece itibarıyla bölgede beklenen fırtına ve yağışın, yangının daha fazla yayılmasını önleyeceği öngörüsünde bulunuyor. 

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