Çam ağaçlarının yasaklandığı Suudi Arabistan'da 'noel babalı' yılbaşı gösterisi düzenlendi Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan'da veliahtlığa gelmesinin ardından ülkede dikkat çeken değişimler yaşanmaya devam ediyor. Çam ağaçlarının dahi girmesinin yasak olduğu ülkede 'noel babalı' yılbaşı kutlaması gerçekleştirildi.