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Çam ağaçlarının yasaklandığı Suudi Arabistan'da 'noel babalı' yılbaşı gösterisi düzenlendi

Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan'da veliahtlığa gelmesinin ardından ülkede dikkat çeken değişimler yaşanmaya devam ediyor. Çam ağaçlarının dahi girmesinin yasak olduğu ülkede 'noel babalı' yılbaşı kutlaması gerçekleştirildi.

  • star.com.tr
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Formula E yarışları için Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yaklaşık bir hafta süren ve dünyaca ünlü yıldızların katılımıyla gerçekleştirilen konserlerin ardından şimdi de Suudi Arabistan'da noel kutlamaları gündeme geldi.
 
Yılbaşı kutlamaları için ülkeye çam ağaçlarının dahi girişi yasaklanırken veliaht Prens İbn Selman'ın liderliğindeki ülkede "noel babalı" yılbaşı kutlaması gerçekleştirildi.
 
 

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