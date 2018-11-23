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Çamaşır makinesinden 350 bin euro çıktı

Hollanda polisi, kaçak göçmenleri yakalamak için yürüttüğü operasyonda kara para akladığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.

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Polis, Amsterdam'da bir eve düzenlediği baskında çamaşır makinesına gizlenmiş 350 bin euroya el koydu. Güvenlik güçleri ayrıca evde para sayma makinesi, çok sayıda cep telefonu ve bir de silah buldu. Emniyet birimi, çamaşır makinesinde saklanan 20 ve 50 euroluk banknotların fotoğrafını internet sitesinde yayınladı.

EuroNews'te yer alan habere göre kara para aklama suçundan gözaltına alınan 24 yaşındaki zanlının kimliği açıklanmadı.

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