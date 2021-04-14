Cameron'a parlamento soruşturması önerisine ret

AA 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:08 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:08

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Kabine'nin, ana muhalefette bulunan İşçi Partisi'nin eski Başbakan David Cameron'ın Greensill Capital adlı finans şirketi lehine bakanlar nezdinde yürüttüğü lobi çalışmasının parlamento tarafından soruşturulması yönündeki önerisini reddettiği bildirildi.

Cameron'ın hükümet tarafından değil, parlamento tarafından soruşturulması gerektiğini savunan İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada ise, "Muhafazakar Parti'ye kendi ödevine not vermesi için güvenilemez." ifadesi kullanıldı.

İngiliz hükümeti 12 Nisan tarihinde, eski Başbakan David Cameron'ın Greensill Capital lehine bakanlar nezdinde yürüttüğü lobi çalışmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

- ÜST DÜZEY BÜROKRATLARI 2 YIL LOBİ YASAĞI

İngiltere'de kabine üyelerinin ve üst düzey bürokratların görevlerinden ayrılmasının ardından iki yıl süreyle lobi faaliyeti yürütmesi yasaklanmış durumda.

İngiliz gazeteleri daha önce, Ağustos 2018'de Greensill Capital'a danışman olan Cameron'ın, Maliye Bakanı Rishi Sunak'a ve bazı bakan yardımcılarına telefonla mesaj gönderdiğini bildirmişti.



İngiliz The Times gazetesi, Cameron'ın ayrıca 2019 yılında Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ile ilgili bir ödeme planı konusunda Sağlık Bakanı Matt Hancock ile görüştüğünü duyurmuştu.



David Cameron ise 11 Nisan'da bir açıklama yaparak, Greensill Capital'ın hükümetin yeni tip koronavirüs salgınında işletmeleri desteklemek için verdiği acil durum kredisinden yararlandırılması için lobi yaptığını ancak ülkedeki lobicilik kurallarını ihlal etmediğini savunmuş bununla birlikte bakanlarla resmi yollardan iletişime geçmemekle hata yaptığını kabul etmişti.

