Cami inşaatına domuz kafası bırakıldı
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Schwelm şehrindeki bir cami inşaatına domuz kafası bırakıldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Schwelm Yeşil Camisi inşaatına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından torba içerisinde bırakılan kesik domuz kafası, inşaat işçileri tarafından fark edilerek cami yönetimine bildirildi. Cami derneği ise olayı polise aktardı. Cami derneği yöneticileri yaptıkları açıklamada, olayı kınayarak, Schwelm şehrine zenginlik katacak camiye yapılan çirkin saldırının, yerel yöneticiler, Alman komşular ve şehirde yaşayan Müslümanlar tarafından derin üzüntüyle karşılandığını belirtti. Yerel yönetimle uyumlu ve ortak çalışmalar içerisinde olduklarını belirten cami yöneticileri, olayın provakasyon amacı taşıdığına dikkati çekti.
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