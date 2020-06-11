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Dünya

Norveç'te camiye saldıran Philip Manshouse 21 yıl ceza aldı

2019'da Oslo yakınlarındaki bir camiye saldıran Philip Manshouse'u adlı şahıs, bir Norveç mahkemesi tarafından ülkenin ceza hukukunda verilen en ağır ceza olan 21 yıl hapse mahkum edildi.

star.com.tr11 Haziran 2020 Perşembe 12:44 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 12:49
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Bir Norveç mahkemesi, 10 Ağustos 2019'da Oslo yakınlarındaki bir camiye ateş açan Philip Manshouse'u 21 yıl hapse mahkum etti. İlgili karar Perşembe günü Yargıç Annika Lindström tarafından açıklandı.

Kararın Norveç mahkemesi tarafından verilen en ağır ceza olduğu belirtiliyor. Kanundaki bu cezayla hüküm giyen kişinin, hayatının tehlikeli olarak kabul edileceği dönemi boyunca toplumdan uzak tutulması amaçlanıyor.

Aynı ceza, 2011 yılında 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 242 kişinin ise yaralandığı terör eylemlerinin faili Anders Breivik'e de uygulanmıştı. 22 yaşındaki Manshouse, Breivik saldırılarından sonra, daha da sert bir ceza aldı.

Buna ek olarak, Manshouse mağdurlara tazminat ödemek ve yasal masrafları karşılamak zorunda kalacak. Suçlunun yargılanması 7-20 Mayıs'ta Berum bölge mahkemesinde yapıldı.

star.com.tr

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