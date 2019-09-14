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Cammu Keşmir bölgesinde kalp krizi vakaları arttı

Hindistan'ın güvenlik kısıtlamalarının uygulandığı Cammu Keşmir bölgesinde kalp krizi geçirenlerin sayısının arttığı bildirildi.

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Srinagar'ın en büyük hastanesinde görev yapan bir doktor, merkezi Yeni Delhi'de bulunan Outlook dergisine yaptığı açıklamada, özel statüsü kaldırıldıktan sonra güvenlik kısıtlamalarının uygulandığı Cammu Keşmir'de ağustos ve eylül aylarında kalp krizi vakalarında artış gözlemlediklerini söyledi. 
 
Bu dönemde hastaneye kalp krizi teşhisiyle her gün 8 ila 10 hasta kabul ettiklerini ifade eden doktor, bunun eşine rastlanmamış bir durum olduğunu kaydetti.
 
Dergi bölgede görevli diğer doktorların görüşlerine de yer verirken, iletişim hatlarının kesik olması nedeniyle acil tıbbi yardım alamayarak evlerinde hayatını kaybeden kaç kişi olduğunun bilinmediği belirtildi. 
 
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı. 
 
Özel statünün kaldırılmasının ardından asayiş operasyonları ve baskınların düzenlemesinin yanı sıra bölgede iletişim hatlarının ve internetin kesilmesi gibi sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya başlamıştı. 
 
Pakistan hükümeti, Cammu Keşmir'de 5 Ağustos'tan itibaren 6 binden fazla politikacı, aktivist, öğrenci ve meslek sahibinin hukukunun ihlal edilerek tutuklandığı bilgisinin edinildiğini açıklamıştı.
 
Cammu Keşmir'de dün güvenlik ve haberleşme kısıtlamalarının kaldırıldığı iddia edilmişti. Hint haber ajansı ANI'nın merkezi hükümetin atadığı Cammu Keşmir hükümetinin Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesi'ne dayandırdığı haberinde, bölgede 5 Ağustos'tan itibaren uygulanan seyahat kısıtlamaları ile telefon hatları ve mobil iletişim şebekelerindeki kesintilerin kaldırıldığı duyurulmuştu.

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