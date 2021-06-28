Askeri hava üssü üzerinde tespit ettikleri 2 insansız hava aracını düşüremediler

AA 28 Haziran 2021 Pazartesi 14:01 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 14:02

Hint ordusundan yapılan açıklamaya göre, Cammu Keşmir'de bulunan Kaluchak askeri üssündeki askerler, üssün üzerinde iki drone uçtuğunu fark etti.

Alarm durumuna geçen askerler insansız hava araçlarını düşürmek için havaya ateş açtı ancak droneler etkisiz hale getirilemedi. Bölgede arama çalışması başlatıldı.

İnsansız hava araçlarının belirlenmesiyle büyük bir tehdidin önüne geçildiği belirtildi.

- Cammu Keşmir'deki üste iki patlama olmuştu

Cammu Keşmir'in kuzeyinde bir hava üssünde dün yerel saatle 14.00 sularında iki patlama meydana gelmişti.

İlki üssün çatısında, ikincisi üssün içerisindeki açık alanda meydana gelen patlamalarda, hava üssünde görevli 2 askeri personel yaralanmıştı.

Hint televizyon kanalı NDTV, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, patlamayı Leşker-i Tayyibe örgütünün drone ile yaptığını iddia etmişti.

Polis yetkilileri ise patlamalarda drone kullanımını doğrulamazken, Hint güvenlik güçleri, Haziran 2020'de Kathua bölgesinde şüphelenilen insansız hava aracını etkisiz hale getirmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.