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Dünya

Cammu Keşmir'de direnişçiler güvenlik güçleriyle çatıştı: 3 direnişçi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle Hint güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi yaşamını yitirdi.

AA21 Haziran 2020 Pazar 16:17 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 16:17
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NDTV kanalında yer alan habere göre, ihbar üzerine Srinagar’da operasyon başlatan güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 3 direnişçi hayatını kaybetti.

Öte yandan Srinagar genelinde mobil internet hizmeti askıya alınırken, çatışmanın yaşandığı bölgede halkın serbestçe hareket etmesi kısıtlandı.

Cammu Keşmir'de 19 Haziran'daki çatışmalarda Pulwama'da 3, Shopian'da da 5 direnişçi ölmüştü.

- CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilecek şekilde ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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