AA 13 Mart 2020 Cuma 15:39 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 15:39

Hint basınındaki haberlere göre 83 yaşındaki Abdullah, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Herkes salıverilene kadar siyasetle ilgili konular üzerinde konuşmayacağım." dedi.

Abdullah, özgürlüğünün gözaltında tutulan siyasetçilerin serbest bırakılana kadar tamamlanmayacağını ifade etti.

Abdullah, PSA kapsamında 7,5 ay gözaltında tutuldu. Aralarında Abdullah'ın oğlu Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti'nin de bulunduğu çok sayıda siyasetçinin ise gözaltı süresi devam ediyor.

Ülkede tartışmalı yasalardan 1978 tarihli PSA, "kamu düzenini bozma" gerekçesiyle kişilerin 3 aya kadar yargılama olmaksızın gözaltına alınabilmesine imkan tanıyor, bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor. Yasa kapsamında, devletin güvenliğini tehdit edenler iki yıl boyunca gözaltına alınabiliyor.

- CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI



Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.