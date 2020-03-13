İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,294
  • EURO
    7,017
  • ALTIN
    321.313
  • BIST100
    98769.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cammu Keşmir'de gözaltında tutulan bölgenin eski başbakanlarından Faruk Abdullah serbest bırakıldı
Dünya

Cammu Keşmir'de gözaltında tutulan bölgenin eski başbakanlarından Faruk Abdullah serbest bırakıldı

Hint hükümetinin 5 Ağustos 2019'da özel statüsünü kaldırıp ikiye bölerek çeşitli kısıtlamalar uyguladığı Cammu Keşmir'de, Kamu Güvenliği Yasası (PSA) kapsamında gözaltında tutulan bölgenin eski başbakanlarından Faruk Abdullah, 7,5 ay sonra serbest bırakıldı.

AA13 Mart 2020 Cuma 15:39 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 15:39
ABONE OL

Hint basınındaki haberlere göre 83 yaşındaki Abdullah, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Herkes salıverilene kadar siyasetle ilgili konular üzerinde konuşmayacağım." dedi.

Abdullah, özgürlüğünün gözaltında tutulan siyasetçilerin serbest bırakılana kadar tamamlanmayacağını ifade etti.

Abdullah, PSA kapsamında 7,5 ay gözaltında tutuldu. Aralarında Abdullah'ın oğlu Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti'nin de bulunduğu çok sayıda siyasetçinin ise gözaltı süresi devam ediyor.

Ülkede tartışmalı yasalardan 1978 tarihli PSA, "kamu düzenini bozma" gerekçesiyle kişilerin 3 aya kadar yargılama olmaksızın gözaltına alınabilmesine imkan tanıyor, bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor. Yasa kapsamında, devletin güvenliğini tehdit edenler iki yıl boyunca gözaltına alınabiliyor.

- CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara attıkları gaz bombalarından etkileniyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ateşi çıkan infaz ediliyor
Ateşi çıkan infaz ediliyor

Ateşi çıkan infaz ediliyor

Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi
Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi

Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Benzine ikinci büyük indirim
Benzine ikinci büyük indirim

Benzine ikinci büyük indirim
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.