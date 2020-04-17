Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 4 direnişçi öldü

AA 17 Nisan 2020 Cuma 21:33 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 21:34

Polis, 2 direnişçinin Shopian bölgesinde sabah saatlerinde yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında çıkan çatışmada, diğer 2 direnişçinin ise öğleden sonra Kishtwar bölgesinde öldürüldüğünü açıkladı.

Kishtwar bölgesinde öldürülen 2 kişinin 13 Nisan'da 1 polisin öldüğü, 1 polisin de yaralandığı saldırının failleri olduğu belirtildi.

Yılbaşından bu yana güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan 28 çatışmada en az 50 direnişçi hayatını kaybetti.

- CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI



Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti 2'ye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde 2 bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.