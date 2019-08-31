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Cammu Keşmir’de Hint işkencesi

Hindistan yönetiminin, binlerce asker yığdığı Cammu Keşmir’de ev ev dolaşarak topladığı Müslümanlara işkence yaptığı ortaya çıktı. Keşmirliler, işkence sırasında “Bize vurmayın, silahla öldürün” diyerek Hintli askerlere yalvardıklarını söyledi.

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Çoğunluğu Müslüman olan Cammu Keşmir’in statüsünü değiştirerek Hindulaştırma projesi için ilk adımı atan Hindistan, şimdi de yeni bir insanlık suçuyla gündemde. Keşmir’e binlerce asker ve milis yığan aşırı milliyetçi Modi hükümetinin fanatik güvenlik güçlerinin, Keşmirli Müslümanlara sistematik işkence yaptığı öğrenildi. 

VURMA, ÖLDÜR! 

Sıkıyönetim koşullarının sürdüğü Keşmir’e giden BBC televizyonu, ziyaret ettiği köylerde sivillerin askerlerden gördüğü işkenceyi anlattığını aktardı. İngiliz kanalına konuşan köylüler, Hindistan’ın Keşmir’i bölmesinin ardından askerlerin ev ev dolaşarak Müslüman erkekleri ayırdığını söyledi. Güvenlik güçleri tarafından meydanda toplandıklarını aktaran Keşmirli bir adam, “Bizi dövdüler. Her yerime vurdular, bize sopalarla vurdular, elektrik şoku verdiler, bacaklarımızın arkalarına vurdular. Bayıldığımızda bizi kendimize getirmek için elektrik şoku verdiler. Çığlık attığımızda ağzımızı çamurla kapattılar. Onlara, ‘Bize vurmayın, silahla ateş edin’ dedim. Allah’tan beni yanına almasını istedim zira işkence katlanılmazdı” dedi.        

Başka bir köylü, güvenlik güçlerinin kendisinden protestolar sırasında ‘taş atanların isimlerini’ vermesini isteğini söyledi. 

ELEKTRİK ŞOKU VERİLDİ 

Askerlere hiçbir şey bilmediğini söyleyince kendisine gözlüklerini, kıyafetini ve ayakkabılarını çıkarması talimatını verdiklerini anlatan genç köylü, “Giysilerimi çıkardığımda neredeyse iki saat boyunca beni acımasızca demir çubuk ve sopalarla dövdüler. Ne zaman bilincimi kaybetsem, kendime getirmek için elektrik şoku verdiler” ifadelerini kullandı. Genç adam, askerlerin kendisine köyündeki herkesi, “güvenlik güçlerine karşı herhangi bir protestoda yer almamaları” konusunda uyarmasını, aksi halde benzer şekilde muamele göreceklerini söylediğini aktardı.      

AMAÇ GÖZ KORKUTMAK 

Haberde BBC’nin gittiği bir diğer köydeyse 20’li yaşlarda bir gencin askerlerin kendisinden direnişçilere karşı muhbirlik yapmasını istediğini ve bunu reddedince de çok ağır şekilde dövüldüğünü, iki haftadır sırtının üstüne yatamadığını dile getirdi. Haberde güvenlik güçlerinin köylülerin gözünü protestolara karşı korkutmak için bu şekilde davrandığı kaydedilirken, kanala konuşan Hindistan Ordusu Sözcüsü Aman Anand ise herhangi bir sivile kaba kuvvet uygulanmadığını sadece ‘birtakım önlemler alındığını’ savundu. 

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