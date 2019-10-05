Cammu Keşmir’de soykırımın kanıtı

Hindistan’da aşırı milliyetçi Başbakan Narendra Modi hükümetinin özel statüsünü kaldırarak Hindulaştırma projesi başlattığı Cammu Keşmir’de, binlerce Müslüman’ın yer aldığı toplu mezarlar keşfedildi. Hint insan hakları savunucuları, 2 bin 900 cesedin yer aldığı mezarları ordu ve milislerin kitlesel katliamının kanıtı olarak değerlendirdi.

İSİMSİZ MEZARLAR

The Hindu gazetesinde yer alan habere göre, Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi ve Keşmir’deki Adalet Mahkemesi (IPTK) adlı sivil toplum inisiyatifi, yayımladığı raporda Cammu Keşmir’in kuzeyindeki Bandipora, Baramulla ve Kupwara bölgelerindeki 55 köyde yapılan aramalarda 2 bin 700 mezarın açığa çıkarıldığını, mezarlarda en az 2 bin 900 insanın cesedine ulaşıldığını belirtti. Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu ve Cammu Keşmir İnsan Hakları Komisyonunu olaya müdahil olmasını talep eden kuruluşun kurucusu Angana Chatterji, tespit edilen 2 bin 700 mezardan 2 bin 373’ünün isimsiz olduğunu, 154 mezarda 2 ceset, 23 mezarda ise 3 ila 17 ceset bulunduğunu ifade etti. Toplu mezarların varlığının insanlığa karşı suçların, savaş suçlarının ve soykırımın işareti olduğuna dikkati çeken Chatterji, “Eğer bir toplu mezar, birden çok, yargısız ve sürekli cinayetlerin varlığına işaret ediyorsa, Bandipora, Baramulla ve Kupwara’da bulunan mezarların, Hint ordusu ve paramiliter güçlerinin bölgedeki kitlesel katliamlarının parçası olduğu açıktır” ifadesini kullandı.

POLİSİN İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Chatterji hükmetten olayı göz ardı etmeyip araştırmasını talep ederken, Hint güvenlik güçleri de isimsiz ve işaretsiz mezarlara gömülenlerin ‘yabancı militanlar’ olduğunu öne sürdü. IPTK ise mezarlarda bulunanların yüzde 85’inin Müslüman olduğunu ortaya koyarak iddiayı çürüttü. Cammu Keşmir’de bağımsızlık yanlısı direnişçiler ile Hint güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 1989’dan bu yana 100 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bölgede adam kaçırma, faili meçhul ve işkence vakalarının, Modi hükümetinin Ağustos ayı başında Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasının arttığı ifade ediliyor.