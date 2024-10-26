Cani İsrail askerleri itiraf etti! Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanmışlar

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 386. gününde sürüyor.

KATİL İSRAİL FİLİSTİNLİLERİ 'CANLI KALKAN' YAPTI

Gazze'de soykırım yapan katil İsrail ordusunun insanlık dışı muamelelerini bu kez kendi askerleri itiraf etti. CNN International'a konuşan itirafçı, tuzaklı evlere ve tünellere önce Filistinli sivilleri girmeye zorlayarak canlı kalkan yaptıklarını söyledi.

Soykırımcı İsrail askerlerinin Gazze'deki insanlık dışı uygulamaları CNN International'a konu oldu. ABD'li yayın kuruluşuna konuşan bir İsrail askeri, sivilleri nasıl canlı kalkan olarak kullanıldıklarını anlattı. 2 Filistinliyi canlı kalkan yapmak için gözaltına aldıklarını belirten itirafçı, "Onlara, bizim önümüzde binaya girmelerini söyledik. Eğer tuzak varsa, patlayan onlar olacak, biz değil" dedi. İsrail askeri bu yöntemlerin Gazze Şehri, Han Yunus ve Refah gibi bölgelerde sıkça kullanıldığını da söyledi.

KÖPEKLER ZARAR GÖRMESİN DİYE

İtirafçı asker, başlangıçta birimlerinin şüpheli binalara girmeden önce standart prosedürler uyguladığını; köpek gönderildiğini veya bir tank mermisiyle binanın yanına delik açıldığını açıkladı. Ancak bu yılın bahar aylarında, bir istihbarat subayının 2 Filistinli tutuklu ile birlikte geldiklerini ve onları insan kalkanı olarak kullanmalarını emrettiğini söyledi.

ULUSLARARASI HUKUKA RAĞMEN!

Uluslararası hukuk, sivillerin askeri faaliyetlere kalkan olarak kullanılmasını veya zorla askeri operasyonlara katılmalarını yasaklıyor. Askerin ifadeleri, Gazze'de tutuklu bulunan Filistinlilerin, askeri operasyonların bir parçası olarak potansiyel tehlikelerle dolu alanlara girmeye zorlandığını gösteriyor. Daha önce Filistinli eski tutuklular da İsrail askerlerinin kendilerinin tehlikeli yerlere girmeleri için zorlandıklarını belirtmişti.

GAZZE'NİN KUZEYİNDE İŞGAL KATLİAMI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 10'u çocuk 38 Filistinli daha hayatını kaybetti. Şati Mülteci Kampı'nda 20 ve Beyt Lahya'da da 20 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Soykırımcıların önceki gün Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda da en az 150 kişi ölmüştü. Son saldırılar, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi için yapıldığı düşünülüyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Van'da yaşayan bir hayırsever, bahçesindeki elmaların gelirini Gazze'ye bağışladı.

Kolombiya'da düzenlenen And Parlamentosunun 45'inci yıl dönümü etkinliklerinde konuşan And Parlamentosu Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, dünyanın zorlu sınavlarla karşı karşıya olduğunu, bölgesel çatışmaların toplumlar açısından büyük insani krizlere yol açtığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskında Sivil Savunma Müdürlüğü yetkililerinden bir kişi ile bir itfaiyeciyi alıkoydu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun kuşatması altında bulunan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki personelle iletişime geçmeyi başardıklarını bildirdi.

İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin yoğun bakımındaki 2 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

26 EKİM 2024 CUMARTESİ

Tunus'ta yüzlerce kişi İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırılarını protesto etti.

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırıları için "Ne yapman gerekiyorsa yap." diyerek destek verdiği belirtildi.

Moritanya'da binlerce kişi, İsrail saldırıları altındaki Gazze ve Lübnan ile dayanışma sergilemek ve İsrail'in yürüttüğü "soykırım savaşının" sona ermesini talep etmek amacıyla başkent Nuakşot'ta gösteri yürüyüşü düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Sağlık Raportörü Tlaleng Mofokeng, dünya liderlerinin Gazze'de soykırımı sonlandırmak için "ekonomik, siyasi ve diplomatik" her yola başvurması gerektiğini ifade etti.