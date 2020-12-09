Çanlar Paşinyan için çalıyor! Süre doldu, ortalık karıştı

AA 09 Aralık 2020 Çarşamba 08:31 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 08:31

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmemesi üzerine halkın protesto gösterileri tekrar başladı.

Başkent Erivan'da yüzlerce protestocu, muhalefetin Paşinyan'a istifa etmesi için verdiği sürenin dolması ve Paşinyan'ın istifa etmemesi üzerine tekrar sokağa çıktı.

Gösterilerde bazı caddeler trafiğe kapatılırken polis, istifaya çağırdıkları Paşinyan aleyhinde sloganlar atan bazı protestocuları gözaltına aldı.

Ülkedeki muhalefet partilerinin temsilcileri, Paşinyan'ın 8 Aralık'a kadar istifa etmesi gerektiği, aksi takdirde ülkede "sivil itaatsizlik" eylemlerinin başlayacağı uyarısında bulunmuştu.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.