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  • Çanlar soykırımcı İsrail için çalıyor! Prof. Dr. Boyle: 153 devlet pozisyon almak durumunda
Dünya

Çanlar soykırımcı İsrail için çalıyor! Prof. Dr. Boyle: 153 devlet pozisyon almak durumunda

ABD'li Profesör Dr. Francis Boyle, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı davada soykırımdan suçlu bulunacağını düşündüğünü açıkladı. Prof. Dr. Boyle, 'Sözleşmenin tarafı konumunda bulunan 153 devlet İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım işlemesine karşı pozisyon almak durumunda.' dedi.

7 Ocak 2024 Pazar 11:44 - Güncelleme:
Çanlar soykırımcı İsrail için çalıyor! Prof. Dr. Boyle: 153 devlet pozisyon almak durumunda
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Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, Yaser Arafat'ın danışmanlığını yapan ve Sırp kasabı Miloşeviç'e yönelik iddianamenin hazırlanmasında katkı sağlayan isim ABD'li Hukuk Profesörü Dr. Francis Boyle İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı davada soykırımdan suçlu bulunacağını düşündüğünü açıkladı.

Boyle şu ifadeleri kullandı:

Birleşmiş Milletler (BM) sistemindeki en yüksek yargı mercii olan Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistinlilere soykırım yapıldığına karar verecektir. Sözleşmenin tarafı konumunda bulunan 153 devlet İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım işlemesine karşı pozisyon almak durumunda. Adalet Divanı İsrail'e işlediği suçlardan durdurma ve Gazze'en geri çekilme hükmü verirse Joe Biden hükümeti Soykırım Sözleşmesi'nin 3. maddesine göre suçlu konumuna düşecek.

- GÜNEY AFRİKA, İSRAİL HAKKINDA "SOYKIRIM DAVASI" AÇMIŞTI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) dava açarak geçici tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir, çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadeleri kullanılırken yapılan eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

- DAVA, SÖZLEŞMENİN 9. MADDESİNE DAYANDIRILMIŞTI

Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmiş olması durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlal eden devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.

ICJ, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek, söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına hükmedebiliyor.

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