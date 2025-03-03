Çanlar Zelenski için çalıyor! Waltz: Savaşı bitirecek bir lidere ihtiyacımız var

CNN'in "State of the Union" programına konuk olan Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Zelenski ile Beyaz Saray'daki görüşmesi ve savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Waltz, "Bize göre, Zelenski'nin bu savaşa son vermek için müzakereye ve iyi niyetle hareket etmeye hazır olduğu net değildi." dedi.

Görüşme günü Ukrayna'yla nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını belirten Waltz, Zelenski'nin vücut dilini saygısızca bulduklarını ifade etti.

Waltz, İkinci Dünya Savaşı döneminde seçim düzenlemeyen eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'e benzettiği Zelenskiy'nin savaşı sona erdirmeye hazır olmadığını savundu.

"Başkan Trump'ın Zelenski'nin istifa etmesini mi istediğini ima ediyorsunuz?" sorusu üzerine Waltz, şu yanıtı verdi:

"Bizimle ve nihayetinde Ruslarla baş edebilecek ve savaşı bitirecek bir lidere ihtiyacımız var. Eğer Başkan Zelenski'nin kişisel ya da politik motivasyonlarının, kendi ülkesindeki çatışmayı sona erdirme amacından sapmış olduğu ortaya çıkarsa o zaman gerçekten ciddi bir sorunumuz olur."

Waltz, barış için iki tarafın da taviz vermesi gerektiğini kaydederek savaşın kalıcı şekilde sonlandırılması amacıyla Avrupa'nın güvenlik garantileri sağlaması gerektiği görüşünü paylaştı.

ABD'nin, Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması görüşünü yineleyen Waltz, "Çünkü bu, ABD askerlerini otomatik olarak savaşa sokar." diye konuştu.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI JOHNSON, ZELENSKİ'NİN İSTİFA ETMESİNİN GEREKEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "aklını başına toplaması" ve "minnettarlıkla" masaya dönmesi ya da başka birisinin ülkeye liderlik etmesinin gerektiğini belirtti.

Johnson, ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenski arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından NBC News'e verdiği mülakatta, Ukrayna liderinin ABD'nin onlara sağladığı yardım için minnettarlığını ifade etmek yerine ev sahibini azarladığını ve sözünü kestiğini dile getirdi.

Trump'ın Rusya ile Ukrayna'yı barış noktasında bir araya getirmeye çalıştığını ifade eden Johnson, "Zelenski'nin Beyaz Saray'da yaptığı şey, bize henüz buna hazır olmadığının sinyalini vermekti ve bence bu, büyük bir hayal kırıklığı." dedi.

Johnson, ABD tarafından müzakere edilen barış anlaşmasına ulaşılması için Zelenski'nin "aklını başına toplaması" ve "minnettarlıkla" masaya dönmesi ya da başka birisinin ülkeye liderlik etmesi gerektiğini kaydetti.

ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın doğasında güvenlik garantilerinin bulunduğunu belirten Johnson, anlaşmanın imzalanması halinde Ukrayna için "bir seviye güvenlik" sağlayacağını dile getirdi.

Johnson, anlaşma imzalandıktan sonra Ukrayna'nın ABD ile ekonomik ortaklığa gireceğini ve Washington'ın çıkarları ile yatırımlarını her zaman koruyacağını ifade ederek, "Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore, bunu biliyor. Bu, bizim için çok önemli bir mesaj." dedi.

- NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenski, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenski de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenski, Fox News'e verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soru üzerine özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını vermişti.