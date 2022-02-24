ABD Başkanı Biden duyurdu: Ek asker gönderilecek

24 Şubat 2022 Perşembe 21:46 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 22:07

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin açıklama yapıyor.



Biden'ın açıklamalarından satır başları;

- ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının planlanmış olduğunu ifade ederek, bu konuda 1 aydır uyarıda bulunduklarını hatırlattı.

-"(Rusya Devlet Başkanı) Putin saldırgandır. Bu savaşı kendi seçti" dedi.

- ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı.

- Biden, NATO üyelerine güvence vermek için Avrupa'daki bazı kuvvetleri Baltık ülkelerine kaydırdıklarını ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ek asker göndereceklerini açıkladı.