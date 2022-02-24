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Dünya

ABD Başkanı Biden duyurdu: Ek asker gönderilecek

ABD Başkanı Joe Biden, NATO üyelerine güvence vermek için Avrupa'daki bazı kuvvetleri Baltık ülkelerine kaydırdıklarını ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ek asker göndereceklerini açıkladı.

24 Şubat 2022 Perşembe 21:46 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 22:07
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin açıklama yapıyor.

Biden'ın açıklamalarından satır başları;

- ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının planlanmış olduğunu ifade ederek, bu konuda 1 aydır uyarıda bulunduklarını hatırlattı.

-"(Rusya Devlet Başkanı) Putin saldırgandır. Bu savaşı kendi seçti" dedi.

- ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı.

- Biden, NATO üyelerine güvence vermek için Avrupa'daki bazı kuvvetleri Baltık ülkelerine kaydırdıklarını ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ek asker göndereceklerini açıkladı.

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