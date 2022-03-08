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Dünya

Rus ekonomisine eş zamanlı darbe! Biden canlı yayında yeni yaptırımları duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Söz konusu açıklamanın ardından İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwarteng da 'İngiltere, 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak.' ifadelerini kullandı.

8 Mart 2022 Salı 19:28 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 20:04
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Biden' açıklamalarından satır başları:

Rusya'dan hem doğal gaz hem de petrol ithalini yasaklıyoruz

ABD, mülteci meselesinin maliyetini Avrupa'daki diğer ülkelerle paylaşmaya devam edecektir

Bir ruble bir sentten daha değersiz şu anda. Rusya'nın en büyük bankalarını uluslararası sistemden çıkardık. Rusya'nın teknoloji erişimini de engelledik. Rus ekonomisi çöktü.

Petrol şirket ve firmalarına Putin'in savaşı Ukrayna halkına karşı uyguladığını görüyoruz. Fiyatlandırmada kendimizi kontrol etmeliyiz. Rus taarruzu hepimize yansıdı. Açgözlü olmamalıyız. Petrol sektöründeki kişilerin Rusya'dan çekildiğini görüyorum. Avantaj görmemeliyiz.

Bir şehir alabilir ama Ukrayna Putin'in zaferi ile sonuçlanmayacak. Ukrayna'yı halkını koruduğu için desteklemeliyiz.

Putin'in Ukrayna savaşı Rusya'yı zayıflatacak dünyayı güçlendirecek.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwarteng, Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar kapsamında "İngiltere, 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak." açıklamasını yaptı.

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