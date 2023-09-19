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Dünya

ABD Başkanı Biden: İsrail ve Filistin için iki devletli çözümü destekliyoruz

Birleşmiş Milletler(BM) 78'inci Genel Kurulu'nda konuşan Biden 'ABD, İsrail ve Filistin arasında, 'iki halk için iki devlet' hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edecek. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların bitmesi gerek.' dedi.

19 Eylül 2023 Salı 17:26 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden: İsrail ve Filistin için iki devletli çözümü destekliyoruz
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ABD Başkanı Joe Biden, BM 78'inci Genel Kurulu'nda açıklamada bulundu.

Biden "Bizim yeni bir ortaklıklar zincirine girmemiz gerekiyor. Fırsat araçlarını fırsat için kullanmalıyız, baskı araçları olarak kullanmamalıyız. ABD, yapay zekâ teknolojilerinin güvenli hale getirilmesi için gerekli adımları atmaktadır. Bu teknolojinin yöneticileri olmalıyız, teknoloji bizi yönetmemeli" dedi.

Biden'ın açıklamasından satır başları:

"ABD, İsrail ve Filistin arasında, 'iki halk için iki devlet' hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edecek. Rekabet ülkelerle sorumlu şekilde yönetilmeli. Çin ile rekabet çatışmaya dönüşmemeli. Gelişmekte olan ülkelerin seslerinin daha güçlü duyulmasını istiyoruz. IMF bağlamında da daha iyi temsil edilmesini istiyoruz.

Dünya daha da güvensiz bir hale evrilmekte ve kitlesel imha silahları ortaya çıkmaktadır. Bu yıl güvenli bir şekilde ABD depolarındaki kimyasal silahları imha ettik. BM Güvenlik Konseyinin kararlarına uymaya devam etmekteyiz. Bu bağlamda nükleersizleşme ve Kore yarımadasının nükleer çalışmaları bitirmesi noktasında adım atılmasını umut ediyoruz. İran'ın nükleer güce erişmemesi konusunda kararlıyız. Ukrayna'daki savaşın bitmesini istiyoruz. Savaşı Rusya başlattı, barışın önündeki tek engel Rusya."

  • Biden
  • Joe Biden

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