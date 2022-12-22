ABD Başkanı Biden: Ukrayna'nın savaşı, çok daha büyük bir şeyin parçası

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ortak basın toplantısında konuştu.

Biden'ın konuşmalarından satır başları;

- Ukrayna'nın savaşı, çok daha büyük bir şeyin parçası.

- 50'den fazla ülke yaklaşık 200 tank ve zırhlı araç, 800'den fazla obüs, 2 milyondan fazla obüs mermisi, 50'den fazla ÇNRA, gemisavar ve hava savunma sistemi ile destek verdi.

- Bugün Ukrayna'ya güvenlik desteğimizin yeni aşamasını duyuruyorum.

- 1,85 milyar dolarlık paket, Ukrayna'ya doğrudan ekipman sevkiyatı ve Ukrayna'nın gelecek aylarda ihtiyaç duyacağı mühimmatı sağlamak için anlaşmalar içeriyor.

- Amerika ve tüm dünya için yeni yıl yaklaşırken tüm dünyanın Ukrayna ile birlik olması lazım.

- Saldırıların başlamasının 300. gününde Ukrayna halkı kararlılıkla saldırılara karşı duruyor. Ukrayna asla yalnız değil. Tüm Amerikalılar, tüm imkanlarla Ukrayna'yı destekliyor

Zelenski'nin konuşmasından satır başları;

- Ben buraya (Amerika'ya) Amerikan halkına teşekkürlerimi sunmak için geldim. Bağımsızlığımız için savaşmaya devam edeceğiz.

- Bu ziyarette bir numaralı görevim, Ukrayna'yı önümüzdeki yıl daha güçlü hale getirip özgürlük ve bağımsızlık için savaşmaya devam etmektir.

- ABD'nin bugünkü Patriot desteği ile birlikte 45 milyar dolara yakın yardımı için de teşekkür ederiz.