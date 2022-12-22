İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2022 Perşembe / 29 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6789
  • EURO
    19,8958
  • ALTIN
    1089.25
  • BIST100
    5429.13
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkanı Biden: Ukrayna'nın savaşı, çok daha büyük bir şeyin parçası
Dünya

ABD Başkanı Biden: Ukrayna'nın savaşı, çok daha büyük bir şeyin parçası

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ortak basın toplantısında, 'Ukrayna'nın savaşı, çok daha büyük bir şeyin parçası.' dedi.

22 Aralık 2022 Perşembe 00:52 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden: Ukrayna'nın savaşı, çok daha büyük bir şeyin parçası
ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ortak basın toplantısında konuştu.

Biden'ın konuşmalarından satır başları;

- Ukrayna'nın savaşı, çok daha büyük bir şeyin parçası.

- 50'den fazla ülke yaklaşık 200 tank ve zırhlı araç, 800'den fazla obüs, 2 milyondan fazla obüs mermisi, 50'den fazla ÇNRA, gemisavar ve hava savunma sistemi ile destek verdi.

- Bugün Ukrayna'ya güvenlik desteğimizin yeni aşamasını duyuruyorum.

- 1,85 milyar dolarlık paket, Ukrayna'ya doğrudan ekipman sevkiyatı ve Ukrayna'nın gelecek aylarda ihtiyaç duyacağı mühimmatı sağlamak için anlaşmalar içeriyor.

- Amerika ve tüm dünya için yeni yıl yaklaşırken tüm dünyanın Ukrayna ile birlik olması lazım.

- Saldırıların başlamasının 300. gününde Ukrayna halkı kararlılıkla saldırılara karşı duruyor. Ukrayna asla yalnız değil. Tüm Amerikalılar, tüm imkanlarla Ukrayna'yı destekliyor

Zelenski'nin konuşmasından satır başları;

- Ben buraya (Amerika'ya) Amerikan halkına teşekkürlerimi sunmak için geldim. Bağımsızlığımız için savaşmaya devam edeceğiz.

- Bu ziyarette bir numaralı görevim, Ukrayna'yı önümüzdeki yıl daha güçlü hale getirip özgürlük ve bağımsızlık için savaşmaya devam etmektir.

- ABD'nin bugünkü Patriot desteği ile birlikte 45 milyar dolara yakın yardımı için de teşekkür ederiz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.