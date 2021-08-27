CANLI Biden, Afganistan'da yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunuyor

27 Ağustos 2021 Cuma 00:28 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 00:32

Biden'ın açıklamalarından satır başları;

İstihbarat camiası bu saldırıyı DEAŞ'ın Horosan grubunu yaptığını tahmin ediyoruz. Amerikan askerlerini öldürdüler, başka askerleri ağır yaraladılar. Ayrıca siviller de öldü ve yaralandı.

Bu Amerikan askerleri gerçekten kahramanlardı. Bu kahramanlar tehlikeli ve gerçekten bencilce olmayan bir görevde başkalarının hayatını kurtarmak için uğraşıyordu. Eşi benzeri görülmemiş bir tahliye sürecinin parçasıydılar. Son 12 saatte 7 bin kişi çıkartıldı havalimanından.

Kalbimiz acıyor. Tüm Afgan aileleri için de bu acıyı hissediyoruz. Öfkeliyiz, kalbimiz kırık.