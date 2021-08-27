İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2021 Cuma / 19 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3795
  • EURO
    9,8833
  • ALTIN
    482.815
  • BIST100
    1448.52
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • #CANLI Biden, Afganistan'da yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunuyor
Dünya

#CANLI Biden, Afganistan'da yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunuyor

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklama yapıyor.

27 Ağustos 2021 Cuma 00:28 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 00:32
ABONE OL

Biden'ın açıklamalarından satır başları;

İstihbarat camiası bu saldırıyı DEAŞ'ın Horosan grubunu yaptığını tahmin ediyoruz. Amerikan askerlerini öldürdüler, başka askerleri ağır yaraladılar. Ayrıca siviller de öldü ve yaralandı.

Bu Amerikan askerleri gerçekten kahramanlardı. Bu kahramanlar tehlikeli ve gerçekten bencilce olmayan bir görevde başkalarının hayatını kurtarmak için uğraşıyordu. Eşi benzeri görülmemiş bir tahliye sürecinin parçasıydılar. Son 12 saatte 7 bin kişi çıkartıldı havalimanından.

Kalbimiz acıyor. Tüm Afgan aileleri için de bu acıyı hissediyoruz. Öfkeliyiz, kalbimiz kırık.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.