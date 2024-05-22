Tahran'da Reisi'ye veda töreni... Türkiye'den üst düzey katılım

Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin cenazeleri, Tahran Uluslararası Konferans Merkezi'ne getirildi. Reisi ve beraberindeki heyet için burada tören düzenlendi.

TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY KATILIM

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin cenaze törenine Türkiye'den üst düzey katılım sağlandı. Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

#SONDURUM Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan Tahran'da... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için resmi tören düzenleniyor. pic.twitter.com/i2jQ2eW3hn — 24 TV (@yirmidorttv) May 22, 2024

TAZİYEDE BULUNDULAR

Cumhurbaşkanı Yılmaz ve Bakan Fidan buradaki Tahran Uluslararası Konferans Merkezi'nde taziyede bulundu.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ'NİN CENAZE NAMAZINI ÜLKE LİDERİ HAMANEY KILDIRDI

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı.

Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Sınırlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.

Namaz sonrası Azadi Meydanı'nda düzenlenecek cenaze merasime katılmak isteyen yüz binlerce kişi de üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

Kalabalığın artması ve yürümede sıkıntı çıkması nedeniyle görevliler, halkı Azadi Caddesi'nden törenin yapılacağı Azadi Meydanı'na yönlendirdi. Halk, meydana doğru yürüyüşe geçti.

İlerleyen saatlerde düzenlenecek merasimden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine gönderilecek, Dişleri Bakanı Abdullahiyan'ın cenazesi ise defnedileceği Tahran'da kalacak.

Cenaze defin işlemleri ise yarın yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek.