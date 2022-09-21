İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2022 Çarşamba / 25 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3323
  • EURO
    18,1494
  • ALTIN
    983.02
  • BIST100
    3245.76
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkanı Biden: Ukrayna'daki savaşın bitmesini istiyoruz
Dünya

ABD Başkanı Biden: Ukrayna'daki savaşın bitmesini istiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ' Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Ukrayna'daki savaşın bitmesini istiyoruz.' dedi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Biden'ın konuşmasından konu başlıkları;

* Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Savaşın bitmesini istiyoruz.

* ABD her zaman demokrasiyi güçlendirmek ve korumak için çalışmaktadır.

* Ukrayna, her egemen ulusla aynı haklara sahiptir. Ukrayna ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.

* BM Güvenlik Konseyi üyeleri BM Sözleşmesini korumalı ve çok sıra dışı durumlar dışında veto hakkını kullanmamalıdır. Bu şekilde BM Güvenlik Konseyi güvenilir ve inanılır olacaktır.

* BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek istedi.

* BM'nin daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini belirterek ABD dahil BM Güvenlik Konseyi üyelerinin olağanüstü durumlar dışında veto haklarını kullanmaması çağrısı yaptı.

* Putin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme rejimi kapsamındaki sorumluluklarını pervasızca göz ardı ederek aleni olarak Avrupa'ya karşı nükleer silah tehdidinde bulundu.

* Rusya'nın savaşı gıda güvensizliğini daha da kötüleştiriyor. Bu yüzden Karadeniz'de tahıl ihracatı mekanizmasını kuran BM'deki çalışmalar için minnettarım.

* Biden, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinin daimi ve daimi olmayan üye sayısının artırılmasını, Afrika, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin de Konseye alınmasını desteklediğini söyledi.

* ABD Başkanı Biden, Çin'in herhangi bir şeffaflık olmaksızın daha önce benzeri olmayan bir nükleer silahlanmaya gittiğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.