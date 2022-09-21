ABD Başkanı Biden: Ukrayna'daki savaşın bitmesini istiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.



Biden'ın konuşmasından konu başlıkları;

* Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Savaşın bitmesini istiyoruz.

* ABD her zaman demokrasiyi güçlendirmek ve korumak için çalışmaktadır.

* Ukrayna, her egemen ulusla aynı haklara sahiptir. Ukrayna ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.

* BM Güvenlik Konseyi üyeleri BM Sözleşmesini korumalı ve çok sıra dışı durumlar dışında veto hakkını kullanmamalıdır. Bu şekilde BM Güvenlik Konseyi güvenilir ve inanılır olacaktır.

* BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek istedi.

* BM'nin daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini belirterek ABD dahil BM Güvenlik Konseyi üyelerinin olağanüstü durumlar dışında veto haklarını kullanmaması çağrısı yaptı.

* Putin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme rejimi kapsamındaki sorumluluklarını pervasızca göz ardı ederek aleni olarak Avrupa'ya karşı nükleer silah tehdidinde bulundu.



* Rusya'nın savaşı gıda güvensizliğini daha da kötüleştiriyor. Bu yüzden Karadeniz'de tahıl ihracatı mekanizmasını kuran BM'deki çalışmalar için minnettarım.

* Biden, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinin daimi ve daimi olmayan üye sayısının artırılmasını, Afrika, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin de Konseye alınmasını desteklediğini söyledi.

* ABD Başkanı Biden, Çin'in herhangi bir şeffaflık olmaksızın daha önce benzeri olmayan bir nükleer silahlanmaya gittiğini söyledi.