NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Hava ve deniz birliklerimizin sayısını artıracağız

DHA 15 Mart 2022 Salı 17:12 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 17:59

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, doğu kanadında askeri varlığın halihazırda artırıldığını belirterek, patriot hava savunma sistemlerinin de bu bölgede daha fazla kullanılacağını söyledi. Basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yapan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş kararına ilişkin, "Putin'in kararı her gün ölüm ve yıkım getiriyor. Bu savaş dünyayı şoka uğrattı ve uluslararası düzeni sarstı. Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerini iddia ettiler. Ama ettiler. Askerlerini geri çektiklerini iddia ettiler. Ama daha fazla asker gönderdiler. Sivilleri koruduklarını iddia ettiler, ancak sivilleri öldürüyorlar. Şimdi de Ukrayna'da kimyasal silahlarla ilgili saçma iddialarda bulunuyorlar. Bu başka bir yalandır" dedi.

"YÜZBİNLERCE ASKER TEYAKKUZDA"

Stoltenberg, NATO sınırları içinde yüzbinlerce askerin teyakkuzda olduğunu belirterek, "100 bin ABD askeri, Avrupa'da. 40 bin civarında NATO askeri de çoğunlukla doğu kanadında. Bu askerler, büyük bir deniz ve hava savunma gücüyle destekleniyor. ABD şu anda Polonya'ya patriot hava savunma sistemi konuşlandırıyor. Almanya ve Hollanda da Slovakya'ya bu sistemleri konuşlandırıyor. Tüm bunlar, bir mesaj içermektedir. Müttefiklerden birine saldırı, tüm müttefiklerden net bir karşılık bulacaktır. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yeni bir güvenlik gerçeğini gözler önüne seriyor. Bu gerçeklik karşısında NATO'nun pozisyonunu yeniden belirlemesi gerekmektedir" dedi.